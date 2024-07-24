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Гершкович ожидает перевода приговора на английский

Осужденный журналист WSJ Гершкович ожидает перевода приговора на английский язык

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Dmitry Chasovitin/Reuters

Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович ожидает перевода приговора на английский язык. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Свердловский областной суд.

«Если в РФ судят иностранца, то на процессе присутствует переводчик. И приговор тоже должен быть переведен на родной язык подсудимого. Сейчас он ожидает перевода приговора», — сказали в суде.

19 июля суд в России приговорил журналиста WSJ Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по уголовному делу о шпионаже. Сторона обвинения требовала 18 лет колонии для американца. Сам же Гершкович свою вину не признал.

На приговор отреагировал президент Соединенных Штатов Джо Байден. Он заявил, что США продолжат добиваться освобождения Гершковича.

Журналист был задержан в 2023 году в Екатеринбурге. По данным ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которая составляла государственную тайну.

Ранее посол России в США ответил Вашингтону на заявления об аресте Гершковича.

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