Россиянам назвали ошибки, которые можно допустить при консервации овощей и фруктов

Неправильное консервирование овощей и фруктов может привести к порче продукции. О том, каких ошибок стоит избегать в этом процессе, сообщает «Мойка78».

Так, прежде всего не рекомендуется использовать для консервирования продукты с гнилью, а также мятые овощи и фрукты. Перед приготовлением их важно хорошо промыть. Банки важно стерилизовать достаточное количество времени, чтобы убрать все бактерии. Помимо этого, не стоит повторно использовать крышки для банок, потому что обычно после открывания она деформируется и не сможет обеспечить необходимую герметичность продукту во второй раз.

«Во многих рецептах предусмотрено укутывать банки после закупоривания в теплое одеяло, предварительно перевернув из кверху дном. Это не только обеспечивает дополнительную стерилизацию, но и позволяет убедиться, что банка закрыта герметично. После полного остывания надавите на центр крышки — он должен быть втянут», — добавили в сообщении.

Доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова до этого говорила, что банки для заготовок важно правильно стерилизовать, потому что иначе в емкости может развиться микрофлора, которая приведет к порче продуктов. По ее словам, самыми эффективными способами являются стерилизация на пару, в микроволновке и духовом шкафу, на это в среднем уйдет около 20 минут.

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