Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опубликовано видео взрыва самолета Saurya Airlines

Daily Mail опубликовал видео взрыва пассажирского борта Saurya Airlines в Непале

close
100%
Navesh Chitrakar/Reuters

Взрыв упавшего в Непале самолета авиакомпании Saurya Airlines попал на видео. Кадры опубликовало издание Daily Mail.

На кадрах видно, как воздушное судно на большой скорости падает на землю сразу после взлета и взрывается, после чего место крушения охватывает пламя и клубы черного дыма.

24 июля самолет авиакомпании Saurya Airlines потерпел крушение во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в Катманду, в столице Непала.

На борту воздушного судна, которое направлялось в город в центральном Непале Покхару, находились 19 человек, в том числе члены экипажа. Полицией и пожарными проводятся спасательные работы на месте аварии.

Пресс-секретарь посольства России в Непале Алена Данилова заявила, что россиян не было на борту пассажирского самолета.

Ранее стали известны обстоятельства крушения самолета Superjet в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами