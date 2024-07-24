Опубликовано видео взрыва самолета Saurya Airlines

Взрыв упавшего в Непале самолета авиакомпании Saurya Airlines попал на видео. Кадры опубликовало издание Daily Mail.

На кадрах видно, как воздушное судно на большой скорости падает на землю сразу после взлета и взрывается, после чего место крушения охватывает пламя и клубы черного дыма.

24 июля самолет авиакомпании Saurya Airlines потерпел крушение во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в Катманду, в столице Непала.

На борту воздушного судна, которое направлялось в город в центральном Непале Покхару, находились 19 человек, в том числе члены экипажа. Полицией и пожарными проводятся спасательные работы на месте аварии.

Пресс-секретарь посольства России в Непале Алена Данилова заявила, что россиян не было на борту пассажирского самолета.

Ранее стали известны обстоятельства крушения самолета Superjet в Подмосковье.