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В Кемерове задержали директора УК дома, в котором вместе с женщиной обрушился балкон

Директора УК дома, в котором обрушился балкон, задержали в Кемерове

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Прокуратура Кемеровской области

Сотрудники Следственного комитета в Кемерове задержали директора управляющей компании дома №91 на улице Инициативной, где недавно обрушилась балконная плита. Об этом сообщает Сiбдепо.

По его данным, женщина подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК). Следствие предполагает, что она не организовала проведение работ по восстановлению или замене отдельных участков и элементов балконов в доме.

В офисе управляющей компании провели обыск, в результате которого была изъята необходимая документация.

22 июля в пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что в Кемерове местная жительница пострадала после обрушения балкона, на котором она находилась в момент ЧП. Инцидент произошел в двухэтажном доме по улице Инициативной. 58-летняя хозяйка квартиры вышла на балкон, и конструкция рухнула вниз. Информация о характере, а также степени повреждений, полученных женщиной, не поступала.

Ранее в Петербурге девушка забралась в окно к соседям на 21-м этаже, спасаясь от бойфренда.

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