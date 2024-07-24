В Перми пьяные пассажиры избили водителя автобуса и сорвали рейс

В Перми пьяные пассажиры запинали водителя автобуса и сорвали рейс. Об инциденте со ссылкой на свидетеля сообщает «Новый компаньон».

Накануне вечером в автобус, идущий по маршруту №11 из микрорайона Парковый в микрорайон Садовый, зашла шумная компания. Молодые люди, по словам очевидца, кричали и шумели, а когда решили сойти на остановке «Печатная фабрика Гознак», костыль одного из пассажиров застрял в дверях. Водитель автобуса вышел на улицу, чтобы помочь мужчине, но вместо благодарности его повалили на землю и стали избивать руками и ногами.

Остальные пассажиры заступились за водителя и отогнали злоумышленников. Шофер сел за руль, пока хулиганы стучали в закрытые двери, но уже на следующей остановке признался, что не может продолжать движение по маршруту, и отправился в автопарк.

В полиции сообщили, что уже начали проверку в связи с инцидентом и сейчас устанавливают личности всех участников инцидента.

Ранее в Калининграде трое пассажиров напали на кондуктора трамвая.