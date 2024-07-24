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В Госдуме объяснили отсутствие в России семей с нехваткой средств на еду

Бессараб: отсутствие в РФ семей с нехваткой средств на еду — успех соцполитики

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Мария Девахина/РИА Новости

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала статистику Росстата об отсутствии в РФ семей, испытывающих нехватку средств на еду, успехом социальной политики страны. Ее слова передает «Лента.ру».

«Начиная с 2007 года, с введения программы материнского семейного капитала, Россия постоянно расширяла меры социальной поддержки», — заявила она.

Направления российской соцполитики затрагивают самые разные, особенно уязвимые категории граждан, подчеркнула депутат. Бессараб назвала это повсеместной, сложной, последовательной работой.

«Без этих результатов была бы невозможна социальная политика, это целый комплекс действий по развитию экономики, страны и социальной поддержке граждан», — заключила она.

24 июля РИА Новости со ссылкой на данные Росстата сообщило, что в РФ впервые с 2004 года сократилось до нуля количество домохозяйств, которым не хватает средств, чтобы купить еду. Отмечалось, что годом ранее число семей, нуждающихся в деньгах на еду, достигало 0,1% от общего количества домохозяйств, а 20 лет назад — 4,4%.

Ранее назвали правила, которые помогут эффективно вести семейный бюджет.

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