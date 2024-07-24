Россияне вызвали полицию из-за испорченного отпуска на базе отдыха

Семья из Челябинска вызвала полицию из-за испорченного отпуска на базе отдыха «На волне» на озере Кумкуль. Об этом сообщает 74.RU.

Отмечается, что россиянка Наталья и ее семья приняли решение покинуть базу на сутки раньше по причине того, что их соседи запускали салют, устраивали застолья и мешали им спать. При этом руководство базы отказалось возвращать им стоимость аренды. Тогда отдыхающие вызвали сотрудников полиции.

Наталья рассказала, что при полицейских их «оскорбляли матерными словами, грозились переломать ноги и послали на три буквы». Возмущенные посетители готовят к базе отдыха иск. Однако никакой договор с хозяевами базы «На волне» они не заключали, а деньги просто перевели на их счет.

Руководство «На волне» конфликт не отрицает. Там сообщили, что они все же вернули семье залог, а вот стоимость проживания компенсировать не собираются, так как они сами решили выехать раньше срока.

10 июля сообщалось, что на базе отдыха в Красноармейском районе Челябинской области конфликт отдыхающих закончился стрельбой, одному из участников ссоры потребовалась медицинская помощь.

Инцидент произошел вечером 9 июля, в ходе ссоры из-за музыкальных предпочтений. Один из отдыхающих открыл стрельбу из травматического пистолета, ранение получил молодой мужчина.

Ранее на свадьбе в Махачкале парень выстрелил в воздух и ранил человека.