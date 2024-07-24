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В Москве переименуют площадь Европы возле Киевского вокзала

Правительство Москвы: площадь Европы переименуют в площадь Евразии

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Сергей Бобылев/ТАCC

В Москве площадь Европы возле Киевского вокзала переименуют в площадь Евразии. Соответствующий документ размещен на сайте правительства Москвы.

«Переименовать площадь Европы, расположенную вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово Западного административного округа города Москвы, в площадь Евразии», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Троицке будет переименовано Новотроицкое шоссе в проспект Славского.

До этого ректор РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) Алексей Комиссаров заявил, что в январе 2025 года Гайдаровский форум перезапустят под новым названием.

В октябре суд удовлетворил иск Сочинского географического общества о внесении в госкаталог исторического наименования сочинской реки Хорота, которую ранее называли Херота.

Ранее сообщалось, что украинское село Муравейник переименуют в Мурашкин.

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