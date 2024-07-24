В Москве переименуют площадь Европы возле Киевского вокзала

В Москве площадь Европы возле Киевского вокзала переименуют в площадь Евразии. Соответствующий документ размещен на сайте правительства Москвы.

«Переименовать площадь Европы, расположенную вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово Западного административного округа города Москвы, в площадь Евразии», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Троицке будет переименовано Новотроицкое шоссе в проспект Славского.

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