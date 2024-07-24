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Россиянин украл кота и драгоценности у бывшей после расставания

В Петербурге мужчина украл у бывшей девушки кота и драгоценности

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Телеграм-канал «ЛЕБЕДИНОЕ озеро»

В Выборгском районном суде Петербурга огласили приговор местному жителю, который обокрал бывшую возлюбленную после расставания. Об этом в Telegram-канале сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По данным следствия, пара сожительствовала в течение шести лет, в августе 2023 года возлюбленные поссорились. Девушка выгнала сожителя из своей комнаты в коммунальной квартире и сменила замки.

Спустя несколько дней после расставания мужчина взломал дверь в комнату бывшей и вынес оттуда жемчужный браслет стоимостью 22 тысячи рублей, кольцо за восемь тысяч, четыре ножа и кота Мурзика, который не представляет материальной ценности.

Злоумышленника задержали, в отделе полиции он объяснил, что пришел забрать только кота, но решил заодно прихватить и все подарки, что дарил бывшей. Приговором суда жителю Петербурга назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно. Он возместил потерпевшей материальный ущерб и вернул животное.

Ранее грабители проникли в квартиру москвича и похитили кота вместе с лотком.

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