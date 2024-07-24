Несколько участников беспорядков в аэропорту Махачкалы вышли на свободу

Четверо арестованных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре прошлого года освобождены из-под стражи. Об этом сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

По его словам, этим фигурантам не продлили меру пресечения. Хадулаев перечислил их имена: Арсен Арбулиев, Саидапанди Абдулазизов, Нажмудин Абакаров, Малик Алиев.

9 июля глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов заявлял, что 140 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы осенью прошлого года сейчас «сидят в тюрьмах».

Вечером 29 октября 2023 года более сотни человек порвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Эти люди, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, они устроили там погром. Позднее правоохранительные органы вытеснили их.

Ранее выяснилось, что один из террористов в Дагестане был участником погрома аэропорта в Махачкале.