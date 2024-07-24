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Эксперт предположил, что взрыв машины в Москве могли организовать непрофессионалы

Специалист Попов: взрыв машины в Москве могли организовать непрофессионалы

Подрыв автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы могли организовать непрофессионалы. Таким мнением в беседе с 360.ru поделился подполковник запаса, член ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

«Профессионализм оценивается достижением результата. Судя по тому, что мужчине оторвало конечности, по предварительным данным, мы понимаем, что он не был готов, и что сила взрывчатки, судя по автомобилю, составляла более 200 граммов в тротиловом эквиваленте», — сказал эксперт.

По его мнению, у злоумышленников могло не быть возможности и времени установить более мощный кумулятивный снаряд. Попов предположил, что они использовали заряд на магните, который был установлен под днищем авто со стороны водителя.

24 июля автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на парковке во дворе дома на Синявинской улице на севере столицы. В момент взрыва в машине находился Андрей Торгашов, ему оторвало конечности. Кроме него с рваными ранами лица госпитализировали женщину.

Следователи возбудили уголовное дело. В пресс-службе Следственного комитета РФ по столице добавили, что следователи и криминалисты совместно с оперативными службами осматривают место взрыва. В ближайшее время будет назначено несколько экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Ранее профессор рассказал, чем могли взорвать автомобиль в Москве.

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