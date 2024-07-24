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Дело о подрыве машины на севере Москвы передали в первое управление ГСУ СК РФ

Расследованием подрыва машины в Москве займется управление по особо важным делам

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«Москва с огоньком»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Москва с огоньком»

Уголовное дело, возбужденное после подрыва автомобиля на севере Москвы, передали в первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по городу. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного отделения ведомства.

«По поручению руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Андрея Александровича Стрижова уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел», — говорится в заявлении.

В публикации уточняется, что это управление занимается расследованием преступлений против личности и общественной безопасности.

Утром 24 июля во дворе дома на Синявской улице в Москве взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В момент взрыва в салоне машины находились мужчина и женщина. В результате первому оторвало стопы, а его спутница получила рваные раны лица.

По информации ряда СМИ, транспортное средство принадлежало российскому военнослужащему Андрею Торгашову. Но сам боец Вооруженных сил РФ опроверг эти данные.

В качестве одной из основных версий произошедшего следователи рассматривают покушение. По информации Telegram-канала «112», под автомобилем было заложено взрывное устройство с тротиловым эквивалентом порядка 500 грамм. На этом фоне СК РФ возбудил уголовное дело.

Ранее в сети появилось видео с минированием машины на севере Москвы.

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