Очевидец рассказал о первых словах пострадавшего после взрыва его Land Cruiser

Пострадавший при взрыве в автомобиле Toyota Land Cruiser на севере Москвы просил не подпускать к месту происшествия мать. Об этом рассказал очевидец, слова которого приводит РЕН ТВ.

Он заявил, что после взрыва жену пострадавшего, которая также в этот момент находилась в машине, вытащили из внедорожника и посадили на лавочку.

Мужчине также помогли выбраться из машины и накрыли одеялом. Тогда же на месте происшествия оказалась его мать, которая спрашивала очевидцев, жив ли ее сын.

«Маму уберите, маму не подпускайте», — процитировал первые слова раненого очевидец происшествия.

После взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской некоторые СМИ сообщали, что в салоне находился Андрей Торгашов — замначальника войсковой части Ракетных войск специального назначения в Подмосковье.

По информации Telegram-канала Baza, в момент взрыва внутри находился тезка Торгашова по имени и фамилии. Он не имеет отношения к воинской части, но при этом также служит в Вооруженных силах РФ.

Позже сам Торгашов и его жена в комментарии РИА Новости опровергли сообщения о том, что они пострадали при взрыве автомобиля на севере Москвы. По словам супругов, это не их машина и живут они не там.

Ранее появились новые сведения о диверсанте, подорвавшем Land Cruiser.