Врач назвала возраст, до которого детям не стоит загорать

Детям до одного года не следует загорать. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-онкодерматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Машкова. Кроме того, по ее словам, важно помнить, что избыточная инсоляция (облучение солнечным светом) — удар по иммунитету.

«И после года отношение к солнцу должно быть очень осторожным. Не допускайте солнечных ожогов. Темный загар отнюдь не является признаком отменного здоровья. Кроме того, необходимо защищать от солнечных лучей различные кожные образования и пигментные пятна на коже», — сказала Машкова.

Она также отметила, что при повреждении родинки или появлении пигментных пятен, ни в коем случае нельзя лечиться народными средствами. Вместо этого следует записаться на прием к врачу.

Врач-педиатр Марьям Сайфулина до этого объяснила, как помочь ребенку при тепловом ударе. По ее словам, необходимо приложить лед к голове и шее пострадавшего, увлажнить кожу и начать обдувать вентилятором. Также по возможности стоит обеспечить прохладную ванну или душ.

Специалист предупредила, что тепловой удар наступает очень быстро. Если ребенок находится целый день на улице, нельзя упускать его из поля зрения.

Ранее родителям рассказали, как обезопасить ребенка во время прогулок в жару.