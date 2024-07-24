В Белгородской области уничтожили беспилотник ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Около 10:40 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории РФ», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Утром 24 июля временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что украинские дроны ночью атаковали территорию промышленного предприятия в городе Суджа. По его словам,

Минобороны России сообщало, что в ночь на 24 июля российские системы ПВО сбили три БПЛА ВСУ.

Ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщИл, что ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство возле многоквартирного жилого дома в Грайвороне.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.