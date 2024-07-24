В Харькове произошли взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«Звуки мощных взрывов раздались в Харькове. Будьте осторожны», — написал он.

По его словам, ракетами был атакован инфраструктурный объект, после чего возник сильный пожар.

«Что касается пострадавших и разрушений, то информация уточняется», — добавил Терехов.

24 июля издание «Страна.ua» сообщило о взрыве на нефтебазе в Измаиле в Одесской области Украины.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что в Измаильском районе Одесской области на юге Украины припортовая инфраструктура получила повреждения в результате взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в «Нафтогаз Украины» обеспокоились ударами по газохранилищам.