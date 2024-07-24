В Land Cruiser взорвался тезка замначальника войсковой части

В автомобиле Toyota Land Cruiser на севере Москвы взорвался тезка заместителя начальника войсковой части в Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

После взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской некоторые СМИ сообщали, что в салоне находился Андрей Торгашов — замначальника войсковой части Ракетных войск специального назначения в Подмосковье.

По информации Baza, в момент взрыва внутри находился тезка Торгашова по имени и фамилии. Он не имеет отношения к воинской части, но при этом также служит в Вооруженных силах РФ.

На месте взрыва работают взрывотехники. Отмечается, что следователям удалось выйти на след подозреваемого, который попал на камеры наблюдения.

Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался утром 24 июля. По данным СМИ, в момент взрыва в машине находился Андрей Торгашов. Мужчине оторвало конечности. Кроме него с рваными ранами лица госпитализировали женщину.

Позже сам Торгашов и его жена в комментарии РИА Новости опровергли сообщения о том, что они пострадали при взрыве автомобиля на севере Москвы. По словам супругов, это не их машина и живут они не там.

Ранее появились новые сведения о диверсанте, подорвавшем Land Cruiser.