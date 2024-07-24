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Трое детей сбежали из детского сада в Бурятии, утащив из тумбочки магнитный ключ

В Бурятии трое детей сбежали из детского сада и попали на видео

В Железнодорожном районе Улан-Удэ из детского сада сбежали трое воспитанников, дети взяли магнитный ключ от калитки. Об этом сообщает Telegram-канал «Тивиком News».

Инцидент произошел в детском саду «Дашенька» и попал на записи камер уличного видеонаблюдения. Трое воспитанников детсада взяли из тумбочки магнитный ключ от калитки и покинули территорию дошкольного учреждения во время прогулки группы.

На кадрах ролика, опубликованного в сети, трое беглецов, покинув сад, оглядываясь бегут по улице, однако далеко уйти им не удалось, их вернули в детсад. По факту произошедшего проверку проводит комитет по образованию Улан-Удэ.

До этого сообщалось, что в Кургане ребенок ушел с территории детского сада во время прогулки и попросил прохожих отвести его домой. Четырехлетний мальчик смог сбежать с прогулки через хозяйственные ворота, когда в учреждение завозили продукты. Воспитателя, который следил за группой на прогулке, уволили.

Ранее в Казани дети сбежали из детского сада по огромным сугробам.

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