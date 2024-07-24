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Врач назвала неочевидные признаки теплового удара у ребенка

Врач Сайфулина: влажная кожа может указывать на тепловой удар у ребенка

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Shutterstock

Прохладная влажная кожа может указывать на тепловой удар у ребенка. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина. Также, по ее словам, может наблюдаться усталость, жажда, спазмы в мышцах живота и ног.

«Дети особенно склонны к тепловым ударам. Ребенок может получить тепловой удар на обычной прогулке, особенно, если его организм обезвожен или если он слишком тепло одет, если ребенок долгое время находится в непроветриваемом транспорте, особенно если он сидит у окна», — предупредила специалист.

Она также отметила, что при тепловом ударе у ребенка может подняться температура до 39°C и выше, покраснеть кожа и участиться пульс.

Педиатр посоветовала приложить лед к голове и шее ребенка, увлажнить кожу и начать обдувать вентилятором. Также по возможности стоит обеспечить прохладную ванну или душ. Если же пострадавший без сознания, необходимо срочно вызывать скорую помощь, а пока она едет, раздеть его и перенести в тень.

Специалист центра «Горизонт» Надежда Ростовщикова до этого говорила, что в жаркую погоду детей следует одевать в одежду из хлопка светлых оттенков. Она порекомендовала брать собой на прогулку солнцезащитный крем, бутылку воды, влажные и сухие салфетки, легкий перекус, запасной комплект детской одежды, аптечку с пластырями и антисептиком.

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