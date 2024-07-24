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Врачи поставили мужчине неправильный диагноз вместо рака и отправили лечиться антибиотиками

The Sun: врачи перепутали у мужчины рак с инфекцией и назначили ему антибиотики

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Shutterstock

В Великобритании врачи поставили неверный диагноз мужчине, который обратился к ним по поводу уплотнения на шее и перепутали онкологическое заболевание с инфекцией. Об этом сообщает The Sun.

Как рассказал 44-летний пациент Даррелл Макдональд, в 2020 году у него на шее появилась шишка — он записался в отделение местной хирургии, но из-за пандемии врачи не стали проводить подробное обследование: они решили, что у мужчины местное воспаление, выписали ему рецепт на антибиотики и отправили домой. После курса лечения уплотнение не исчезло, поэтому пациент обратился за помощью повторно. Ему сделали УЗИ, а материал образования взяли на анализ.

Обследование показало, что опухоль на шее имеет злокачественный характер. Мужчине диагностировали редкий вид рака — синовиальную саркому. Рак дал метастазы в легкие и мозг. За четыре года пациент прошел несколько курсов химиотерапии. Сейчас мужчина находится на четвертой терминальной стадии заболевания. По его словам, он не отчаивается, и старается больше времени проводить с семьей.

Ранее девушка перенесла инсульт на вечеринке, приняв симптомы за действие алкоголя.

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