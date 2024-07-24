Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске нашли местного жителя, похищенного бандой из 10 человек

В Новосибирске задержали банду похитителей и нашли их жертву

close
100%
РИА «Новости»

В Новосибирске мужчину похитила банда из 10 человек, сообщает Infopro54.

18 июля бандиты похитили местного жителя с улицы Советской в центре города. В похищении участвовали 10 человек, пострадавшим оказался молодой мужчина, которого насильно затолкали в автомобиль и куда-то увезли. Предполагаемых преступников вскоре задержали, однако местонахождение жертвы оставалось неизвестным.

Правоохранители искали его несколько дней, а затем выяснили, что мужчина прятался в безопасном месте. По данным источника, он так испугался за свою жизнь, что боялся обратиться в полицию. Сейчас потерпевший дает показания следователям.

Суд арестовал девятерых соучастников преступления, за решеткой они пробудут до 18 сентября. Десятого похитителя, который даже не достиг совершеннолетия, отправили под домашний арест.

Ранее в Екатеринбурге безработный наркоман похитил детей с автобусной остановки ради выкупа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами