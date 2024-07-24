В Новосибирске нашли местного жителя, похищенного бандой из 10 человек

В Новосибирске мужчину похитила банда из 10 человек, сообщает Infopro54.

18 июля бандиты похитили местного жителя с улицы Советской в центре города. В похищении участвовали 10 человек, пострадавшим оказался молодой мужчина, которого насильно затолкали в автомобиль и куда-то увезли. Предполагаемых преступников вскоре задержали, однако местонахождение жертвы оставалось неизвестным.

Правоохранители искали его несколько дней, а затем выяснили, что мужчина прятался в безопасном месте. По данным источника, он так испугался за свою жизнь, что боялся обратиться в полицию. Сейчас потерпевший дает показания следователям.

Суд арестовал девятерых соучастников преступления, за решеткой они пробудут до 18 сентября. Десятого похитителя, который даже не достиг совершеннолетия, отправили под домашний арест.

Ранее в Екатеринбурге безработный наркоман похитил детей с автобусной остановки ради выкупа.