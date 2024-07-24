Россияне стали почти в два раза меньше пить

Сегодня годовое потребление алкоголя в России составляет почти восемь литров на человека, что существенно ниже результатов 2009 года — 14 литров. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе пленарного заседания форума «Здоровое общество».

«Когда мы начинали [работу в этом направлении], то потребление алкоголя [в 2009 году] составляло почти 14 литров на человека. Сейчас этот [показатель составляет] чуть более восьми литров», — сказала вице-премьер.

Голикова напомнила, что в России с 2009 года начали активно развивать центры здоровья, создавать новые кабинеты медицинской профилактики. Также началась информационная кампания и работа с населением.

23 июля «Российская газета» со ссылкой на главу Росалькогольтабакконтроля Игоря Алешина сообщила, что Россия по итогам первого полугодия увеличила закупки импортного алкоголя на 2%, до 48 млн дал. Между тем экспорт российской алкогольной продукции продолжает снижаться.

До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил отодвинуть магазины с алкоголем от пляжей. По его словам, это поможет сохранить здоровье граждан.

Ранее в Роскачестве сообщили, что продажи игристого вина в России выросли вдвое.