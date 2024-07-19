Россияне стали чаще пить игристое вино

Продажи игристого вина в России с начала 2024 года выросли вдвое. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил глава Роскачества Максим Протасов.

«Среди тенденций можем обратить внимание на двузначные темпы роста категории игристых вин на фоне стагнации продаж тихого вина. Прогнозируем изменение баланса на рынке от 1/3 игристых и 2/3 тихих вин к 50/50 тихого и игристого. Растет спрос на легкие вина, в первую очередь, белые и розовые, безалкогольные и слабоалкогольные вина, а также на мини-форматы упаковки – в банках, маленьких бутылочках», — отметил Протасов.

Он обратил внимание на развитие в России новых типов вина — «оранжевые» и игристые петнаты «Оранжевыми» называют белые вина, производимые по технологии красных. В отличие от классических игристых вин, игристые петнаты остаются мутными,так как для этих напитков не всегда проводятся процедуры сведения осадка на горлышко и удаления осадка . Их выпуск с 2021 года вырос в шесть раз. По словам Протасова, при составлении национального винного рейтинга — «Винный гид России» — в 2024 году эксперты проанализируют не только самые популярные и традиционные категории – красные, белые, розовые и игристые вина, но и проведут отдельную дегустационную оценку образцов, которые производители декларируют как «оранжевые» вина и петнаты.

Ранее Протасов не исключил появления в России ГОСТов на бургеры, салаты и суши.