Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина ранил ножом на адвоката экс-супруги у здания суда в Тульской области

В Тульской области мужчина ударил женщину ножом в шею прямо у здания суда

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Житель Тульской области напал с ножом на адвоката у здания суда в Узловой. Об этом сообщает Myslo.

По предварительным данным, от рук злоумышленника пострадала женщина, которая представляла в суде интересы его бывшей жены. Сейчас экс-супруги участвуют в судебных прениях по разделу имущества, и клиентка пострадавшей надеется отсудить у бывшего мужа квартиру.

Нападение на юристку произошло через пару минут после очередного заседания по делу в Узловском городском суде. Нападавший ударил женщину ножом в шею и скрылся с места происшествия на автомобиле. Прохожие вызвали к суду скорую помощь.

Мужчину объявили в розыск, потерпевшая госпитализирована. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

Ранее вооруженный мужчина пытался проникнуть в здание суда в Зеленодольске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами