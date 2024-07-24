Мужчина ранил ножом на адвоката экс-супруги у здания суда в Тульской области

Житель Тульской области напал с ножом на адвоката у здания суда в Узловой. Об этом сообщает Myslo.

По предварительным данным, от рук злоумышленника пострадала женщина, которая представляла в суде интересы его бывшей жены. Сейчас экс-супруги участвуют в судебных прениях по разделу имущества, и клиентка пострадавшей надеется отсудить у бывшего мужа квартиру.

Нападение на юристку произошло через пару минут после очередного заседания по делу в Узловском городском суде. Нападавший ударил женщину ножом в шею и скрылся с места происшествия на автомобиле. Прохожие вызвали к суду скорую помощь.

Мужчину объявили в розыск, потерпевшая госпитализирована. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

Ранее вооруженный мужчина пытался проникнуть в здание суда в Зеленодольске.