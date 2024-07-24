В Ленобласти школьница на машине матери задавила слепого мальчика

В Приозерском районе Ленинградской области 16-летняя школьница совершила ДТП на машине матери, девочка задавила слепого восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает «78.ru».

ДТП произошло в поселке Богатыри. 16-летняя девочка взяла ключи от автомобиля Kia Rio у матери и решила прокатиться. Она завела машину, включила первую передачу и сбила восьмилетнего слепого мальчика с ДЦП, который стоял на крыльце дома.

Пострадавший госпитализирован, у него диагностированы закрытая травма живота и обширная скальпированная рана правой голени. Состояние ребенка медики оценивают как тяжелое, он находится в отделении реанимации. По факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Башкирии пенсионер на автомобиле придавил трехлетнего внука, сдавая назад. Мальчик впал в кому, медики оперативно госпитализировали пострадавшего в больницу. Специалисты диагностировали перелом бедра, ушиб легкого. Помимо этого, у ребенка произошло кровоизлияние в мозг. Врачи оказали пациенту всю необходимую помощь, но спасти его не удалось.

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