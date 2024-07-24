В Ленобласти задержали супругов за организацию нелегальной миграции

Полиция в Ленинградской области задержала супругов, которые с мая 2022 года незаконно легализовали более четырех тысяч мигрантов, фиктивно регистрируя их в хостелах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

По данным ведомства, незаконный канал миграции организовали безработные жители деревни Клопицы Волосовского района Ленобласти, 46-летняя женщина и 51-летний мужчина. 23 июля сотрудники полиции при поддержке Росгвардии провели задержания подозреваемых. В местах проживания фигурантов и их связей, а также в хостелах прошли обыски.

В Главном следственном управлении МВД возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения.

Следствие установило, что противоправную деятельность супруги начали в мае 2022 года, когда родственница подозреваемой открыла на свое имя хостел в нежилом помещении в городе Волхове. В нем злоумышленники массово регистрировали иностранцев, которые фактически там не проживали.

В феврале 2023 года муж и жена были вынуждены прекратить работу хостела из-за обнаруженных нарушений, однако через месяц по тому же адресу был зарегистрирован и открыт новый, который формально сменил название и хозяина. Гостиница принимала мигрантов до октября 2023 года, после чего участники группы решили провести «ребрендинг» и сменить юридическое лицо. По данным следствия, хостел должен был открыться снова в августе.

До этого сотрудники экономической полиции Центрального района Санкт-Петербурга выявили фирму, через которую был организован канал нелегальной миграции. По данным регионального главка МВД России, оперативники задержали 42-летнего предпринимателя из Архангельска и его 39-летнего помощника.

Ранее в Госдуме предложили разрешить высылать мигрантов с просроченными документами.