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В МИД рассказали о состоянии россиян, находившихся на затонувшем в Атлантике судне

Захарова: россияне, находившиеся на затонувшем в Атлантике судне, не пострадали

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Станислав Красильников/РИА Новости

Граждане Российской Федерации, которые находились на судне Argos Georgia, затонувшем в Атлантическом океане, не пострадали. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Российские граждане, находящиеся на борту норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia, затонувшего возле Фолклендских островов, не пострадали», — сказала дипломат.

Других подробностей представитель МИД не привела.

Рыболовецкое судно Argos Georgia с 27 членами экипажа, включая россиян, на борту потерпело крушение в южной части Атлантического океана. Корабль, который ходил под флагом Островов Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, подал сигнал бедствия 22 июля и вскоре затонул. Спасатели нашли 14 выживших на спасательных шлюпках у побережья островов. Семь человек числятся пропавшими без вести. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские моряки спасли унесенного в океан немецкого рыбака у берегов Норвегии.

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