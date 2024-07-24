В Удмуртии ребенок застрял в качелях и сломал ногу

В городе Можга восьмилетний мальчик получил серьезную травму на детской площадке, ему потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике Удмуртия.

Инцидент произошел на детской площадке во дворах жилых домов. Восьмилетний школьник попытался сойти с двухместных металлических качелей на ходу, провалился между сиденьями и застрял.

Ребенок упал на землю, его нога оказалась зажата между металлическими трубами. На место были вызваны спасатели, сотрудникам МЧС пришлось освобождать ногу мальчика с помощью гидравлического инструмента, которым разжали металл. Пострадавшего госпитализировали, у него диагностирован перелом ноги.

До этого сообщалось, что в Костроме ребенок получил серьезную травму, когда пытался перелезть через металлический забор. Мальчик хотел перелезть через ограждение, проткнул ногу металлическим штырем и повис на нем. Спасателям пришлось перерезать прут, чтобы врачи могли оказать мальчику помощь.

Ранее ребенок попал в реанимацию с разрывом почки после прогулки в Петербурге.