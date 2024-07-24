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Годовалую девочку с синяками и ее брата и сестру с педикулезом нашли на улице в Петербурге

Петербурженку, забросившую троих детей ради работы, привлекут к ответственности

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Depositphotos

Жительницу Петербурга, дети которой находились на улице в неопрятном виде, накажут за неисполнение родительских обязанностей. Об этом сообщили в центральном аппарате СКР.

Прохожие наткнулись на годовалую девочку со множеством синяков, она гуляла по Васильевскому острову без сопровождения взрослых. Неподалеку от нее также были замечены мальчик и девочка в возрасте 9 и 11 лет. Они оказались братом и сестрой малолетней. Троих детей доставили в больницу для осмотра, там выяснилось, что они больны педикулезом. Впоследствии правоохранители установили личность матери несовершеннолетних.

По данным «Фонтанки», до этого 35-летняя женщина привлекалась к ответственности за занятие проституцией. Известно, что она воспитывает детей одна и оставляет их без присмотра, когда уходит на работу. На нее уже составили административный протокол, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Омске двухлетний мальчик сбежал из дома и бродил по улице босиком.

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