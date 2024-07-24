Визажист рассказала, как ухаживать за кожей лица летом

В летний сезон кожа лица требует особого ухода, в жару лучше использовать легкие текстуры и отказаться от тяжелых тональных средств. Об этом рассказала визажист-стилист Полина Ножичкина, передает Pravda.Ru.

«Летом наша кожа нуждается в особом уходе. Это период, когда важно очищать кожу от загрязнений, защищать ее с помощью кремов с SPF, позволить ей получать витамин D3 и минимизировать использование плотных тональных средств.» — отметила эксперт.

Она рекомендует сократить использование косметики, чтобы дать возможность коже дышать и восстанавливаться после холодного сезона. По ее словам, тяжелые тональные средства могут забить поры и вызвать высыпания. Помимо этого, летом Ножичкина рекомендует использовать освежающие спреи для лица, чтобы поддерживать уровень увлажненности и чистоту кожи.

Основатель BOHICARE, бьюти-эксперт и предприниматель Светлана Сон до этого рассказала «Газете.Ru», что очищение, увлажнение и защита — три основных этапа ухода за кожей лица. По ее словам, домашний уход нейтрализует эти факторы и сделает кожу свежей, сияющей и здоровой, если дисциплинированно придерживаться ежедневной бьюти-рутины и правильно подобрать уход.

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