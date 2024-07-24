Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минтруд предложил увеличить МРОТ на 16%

Минтруд предложил установить МРОТ с 2025 года в размере 22 440 рублей

close
100%
Shutterstock

Минтруд предложил установить МРОТ с 2025 году в размере 22 440 рублей, рост составит 16,6%. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что с 2024 года РФ возвращается к методике установления минимального размера оплаты труда в соотношении с медианной заработной платой.

«Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ, а именно такую задачу поставил президент, с 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48% от медианной зарплаты», — говорится в сообщении.

До этого член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов заявил, что нижний порог зарплаты для учителей должен быть единым по всей России и составлять не менее двух МРОТ.

Позже министерство образования Российской Федерации предложило ввести ежемесячную социальную стипендию в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) для студентов вузов, являющихся родителями дошкольников.

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить выплачивать зарплату ниже МРОТ после вычета НДФЛ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами