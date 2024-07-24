Минтруд предложил увеличить МРОТ на 16%

Минтруд предложил установить МРОТ с 2025 году в размере 22 440 рублей, рост составит 16,6%. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что с 2024 года РФ возвращается к методике установления минимального размера оплаты труда в соотношении с медианной заработной платой.

«Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ, а именно такую задачу поставил президент, с 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48% от медианной зарплаты», — говорится в сообщении.

До этого член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов заявил, что нижний порог зарплаты для учителей должен быть единым по всей России и составлять не менее двух МРОТ.

Позже министерство образования Российской Федерации предложило ввести ежемесячную социальную стипендию в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) для студентов вузов, являющихся родителями дошкольников.

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить выплачивать зарплату ниже МРОТ после вычета НДФЛ.