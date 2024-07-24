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Россиянка избила сожителя чайником из-за замечания о холодном чае

В Челябинской области женщина разбила сожителю голову из-за замечания

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Pexels

Жительница Копейска получила три года колонии за избиение сожителя чайником. Об этом сообщается в Telegram-канале «Копейск в теме».

39-летний житель Копейска попал в больницу с травмой головы, пострадавший рассказал, что травму получил в ходе ссоры с сожительницей. Пара собиралась завтракать, после того как женщина несколько раз позвала его на кухню, мужчина подошел, сделал глоток и высказал своей возлюбленной претензию, что чай уже остыл.

Копейчанка схватила чайник и разбила его о голову своего сожителя. По факту нанесения побоев было возбуждено уголовное дело, приговором суда россиянке назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что жительницу Новоалтайска обвинили в нанесении побоев своему сожителю, россиянка избила мужчину тяпкой в ходе пьяной ссоры. 41-летнего пострадавшего госпитализировали, мужчина потерял много крови, спасти его не смогли. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянин избил сожительницу поленом из-за расставания.

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