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Россиян предупредили об опасности фейковых брекетов с маркетплейсов

Врач Балакирева: фейковые брекеты с маркетплейсов могут навредить зубам

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Depositphotos

Фейковые брекеты, которые продаются на маркетплейсах, могут навредить эмали зубов. Об этом «Москве 24» рассказала стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева.

«Внутри живого зуба находится пульпа (соединительная ткань, состоящая из сосудов и нервов. — Прим. ред.), которая при нагреве может давать болезненную реакцию. Естественно, у таких манипуляций с термопластиком, клеем могут быть последствия. Возможно, из-за этого придется депульпировать зуб», — предупредила эксперт.

По ее словам, продавцы на маркетплейсах также не рассказывают покупателям о том, как правильно ухаживать за брекетами, чтобы они не натирали. Врач уточнила, что из-за натирания у пациента может образоваться злокачественная опухоль. Кроме того, снимать накладные брекеты в домашних условиях может быть небезопасно, потому что на зубах могут остаться частички клея, заключила Балакирева.

В апреле New York Post писала, что стоматологи назвали фейковые брекеты опасным трендом. По их словам, подобные аксессуары могут быть опасны для здоровья, поскольку их приклеивают к зубам не профессиональные стоматологи. Кроме того, они могут содержать опасные тяжелые металлы, что способствует появлению кариеса и язв во рту.

Ранее врач рассказала, кому подходят брекеты и прозрачные элайнеры.

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