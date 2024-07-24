При крушении самолета Saurya Airlines в Непале выжил капитан

При крушении самолета авиакомпании Saurya Airlines в Непале выжил капитан воздушного судна, он находится в больнице. Об этом сообщил пресс-секретарь международного аэропорта Трибхуван Субаш Джа в комментарии изданию Himalayan Times.

По его словам, остальные 18 человек погибли.

«По предварительной информации, с места крушения были извлечены восемнадцать тел. Капитан самолета был срочно доставлен в больницу», — сказал Джа.

Компания Saurya Airlines опубликовала список пассажиров самолета, согласно которому борт перевозил только сотрудников авиакомпании.

24 июля самолет авиакомпании Saurya Airlines потерпел крушение во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в Катманду, в столице Непала.

На борту воздушного судна, который направлял в город в центральном Непале Покхару, находились 19 человек, в том числе члены экипажа. Полицией и пожарными проводятся спасательные работы на месте аварии.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.