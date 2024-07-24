Субботники проведут в московском заказнике «Долина реки Раменки»

Активисты планируют организовать серию субботников в московском заказнике «Долина реки Раменки». Об этом «Москве 24» рассказал музыкант, продюсер и член общественного совета ЗАО Родион Газманов.

Он вместе с главой муниципального округа Раменки Станиславом Дмитриевым, жителями и активистами из «Молодой Гвардии Единой России» принял участие в рейде экологического патруля и предложил привлечь дополнительные силы к уборке рекреационной зоны. К уборке территории ландшафтного заповедника планируют привлечь молодежь.

«Есть практика привлекать к уборке общественных пространств тех, кто не убирает за собой мусор после прогулок на природе. Мне кажется это эффективной мерой: человек будет неделю-две убирать за другими и наверняка задумается в следующий раз, стоит ли оставлять на берегу реки мусор», — сказал Газманов.

В апреле на ВДНХ прошли общегородской субботник и посадки деревьев в рамках акции «Сад памяти». В субботнике приняли участие сотрудники выставки, резиденты и приглашенные гости, в том числе певец Родион Газманов, актриса театра и кино Ольга Красько и телеведущая Юлия Барановская.

Ранее сообщалось, что на Камчатке браконьеры на вертолете открыли стрельбу по медведям в заказнике.