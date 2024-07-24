Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Субботники проведут в московском заказнике «Долина реки Раменки»

Музыкант Газманов: субботники пройдут в заказнике «Долина реки Раменки»

close
100%
Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Активисты планируют организовать серию субботников в московском заказнике «Долина реки Раменки». Об этом «Москве 24» рассказал музыкант, продюсер и член общественного совета ЗАО Родион Газманов.

Он вместе с главой муниципального округа Раменки Станиславом Дмитриевым, жителями и активистами из «Молодой Гвардии Единой России» принял участие в рейде экологического патруля и предложил привлечь дополнительные силы к уборке рекреационной зоны. К уборке территории ландшафтного заповедника планируют привлечь молодежь.

«Есть практика привлекать к уборке общественных пространств тех, кто не убирает за собой мусор после прогулок на природе. Мне кажется это эффективной мерой: человек будет неделю-две убирать за другими и наверняка задумается в следующий раз, стоит ли оставлять на берегу реки мусор», — сказал Газманов.

В апреле на ВДНХ прошли общегородской субботник и посадки деревьев в рамках акции «Сад памяти». В субботнике приняли участие сотрудники выставки, резиденты и приглашенные гости, в том числе певец Родион Газманов, актриса театра и кино Ольга Красько и телеведущая Юлия Барановская.

Ранее сообщалось, что на Камчатке браконьеры на вертолете открыли стрельбу по медведям в заказнике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами