ТАСС назвал имя пострадавшего при взрыве автомобиля в Москве

При взрыве внедорожника Toyota Land Cruiser на севере Москвы пострадали военнослужащий, участник специальной военной операции (СВО) Андрей Торгашов и его супруга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Машина принадлежит Торгашову. Отмечается, что он и его супруга в момент взрыва находились в автомобиле и пострадали.

По данным MK.Ru, 50-летний Андрей Торгашов родился в Казахстане, какое-то время жил в Новосибирске и Калининграде, потом переехал в Москву. Несколько лет назад он служил в одной из секретных воинских частей и числился там в должности старшего офицера.

Утром 24 июля автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на парковке во дворе дома на Синявинской улице на севере Москвы. В момент взрыва в машине находился 49-летний Андрей Т. Мужчине оторвало конечности. Кроме него с рваными ранами лица госпитализировали женщину.

Согласно информации RT, Андрей — участник специальной военной операции, рядом с ним в момент взрыва находилась его жена.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке неизвестные пытались подорвать мужчину, заминировав автомобиль.