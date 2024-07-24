Татьяна Бакальчук опровергла сообщение о «рейдерском захвате» Wildberries

Соосновательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла заявление Рамзана Кадырова о рейдерском захвате компании, заявив, что она не пленница. Соответствующий пост с видеообращением появился в ее Telegram-канале.

«Это не рейдерский захват. Это развод. Все было согласовано с Владиславом», — сказала она.

По ее словам, ее супруг «лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании». В качестве доказательства Бакальчук приложила фотографию с Владиславом, находящимся на презентации.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров, который около десяти лет знаком с Владиславом Бакальчуком, заявил, что последний приехал к нему просить помощи и рассказал, что некие «рейдеры» из компании по размещению наружной рекламы Russ Outdoor ограждают его супругу от мужа и семерых детей.

Кадыров отметил, что не может оставаться в стороне «от крупной по масштабам страны махинации», и поручил заняться этим вопросом депутату Адаму Делимханову.

В июне «Вайлдберриз» объявил об объединении с оператором наружной рекламы Russ. Издание Forbes писало тогда, что о слиянии компаний предупредили президента России Владимира Путина.

Ранее стало известно, что в России могут появиться нишевые маркетплейсы.