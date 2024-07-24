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Появились подробности о мужчине, пострадавшем при взрыве машины в Москве

MK: пострадавший при взрыве машины на севере Москвы служил в секретной части

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Haggardous50000/Shutterstock

Мужчина, который получил ранения в результате взрыва автомобиля на севере Москвы, несколько лет назад служил в одной из секретных воинских частей и числился там в должности старшего офицера. Об этом сообщает MK.Ru.

По данным издания, 50-летний Андрей Торгашов родился в Казахстане, какое-то время жил в Новосибирске и Калининграде, потом переехал в Москву.

Отмечается, что в результате взрыва автомобиля выбило два окна в ближайшем жилом доме. Рассматривается версия покушения, связанного с профессиональной деятельностью пострадавшего.

Утром 24 июля автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на парковке во дворе дома на Синявинской улице на севере Москвы. В момент взрыва в машине находился 49-летний Андрей Т. Мужчине оторвало конечности. Кроме него с рваными ранами лица госпитализировали женщину.

По данным RT, Андрей — участник специальной военной операции, рядом с ним в момент взрыва находилась его жена.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке неизвестные пытались подорвать мужчину, заминировав автомобиль.

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