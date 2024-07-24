Медведь забрался в вагончик к вахтовикам и стащил колбасу

В Ханты-Мансийском автономном округе медведь устроил погром в вагончике вахтовиков и украл у них припасы. Об этом сообщается в Telegram-канале Ural Mash.

Хищник забрался в вагончик, когда рабочих не было на месте, любопытного косолапого мужчину сумели снять на видео. Медведь вытащил из помещения припасы и совершенно не боялся людей.

«Там жарко ему. Колбаску кушает», — сообщил один из авторов видео.

Агрессии к мужчинам медведь не проявлял и скрылся в лесу, мужчины предположили, что это был совсем молодой зверь.

До этого сообщалось, что на Сахалине медведь разгромил курятник и заснул. Жительница деревни Буюклы услышала шум и лай собак во дворе. Утром женщина пошла кормить кур и обнаружила, что забор сломан, курятник разгромлен, а животные съедены. Россиянка обратилась к лесничим, которые обнаружили незваного гостя, устроившего ночной пир в ее дворе, медведь спал около забора.

Ранее россиянка сфотографировала медведя, воровавшего на ее огороде ягоду.