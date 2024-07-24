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Двухлетний ребенок отравился крысиным ядом под Волгоградом

В Волгоградской области ребенок попал в больницу, проглотив крысиный яд

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Волгограде медики борются за жизнь двухлетней девочки, которая наелась крысиного яда, доза едва не стала фатальной для ребенка. Об этом сообщает портал «Новости Волгограда».

Ребенок был доставлен в медицинское учреждение из поселка Городище под Волгоградом, выяснилось, что семья приехала в гости к родственникам в частный дом. В какой-то момент девочка нашла крысиный яд и проглотила его.

Пострадавшая находится под наблюдением врачей, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Медики отметили, что доза ядовитого вещества едва не стала для ребенка фатальной.

До этого сообщалось, что в Волгоградской области ученица старших классов поступила в больницу с острым отравлением после того, как случайно съела крысиный яд. Школьница по невнимательности перепутала пестицид с конфетами, врачам удалось нормализовать состояние пострадавшей.

Ранее в Тирасполе женщина пыталась накормить детей булочками с крысиным ядом.

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