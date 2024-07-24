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Многотысячный караван мигрантов выдвинулся с юга Мексики в сторону границы с США

Караван мигрантов выдвинулся из мексиканского города Тапачула в штате Чьяпас

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Fernando Llano/AP

Караван мигрантов, состоящий более чем из 3 тысяч человек, преимущественно из Центральной Америки, отправился из мексиканского города Тапачула в штате Чьяпас на север, в сторону границы с США. Об этом сообщает издание Milenio.

По информации газеты, мигранты покинули парк «Бисентенарио» в Тапачуле рано утром во вторник. В караване находятся целые семьи, включая женщин и детей.

Караван прошел через контрольно-пропускной пункт в населенном пункте Вива-Мехико, где находились сотрудники Национального института миграции и Нацгвардии. Правоохранительные органы не стали препятствовать мигрантам и разрешили им продолжить путь.

Как сообщает издание, мигранты отказались от легализации своего статуса на территории Мексики и стремятся добраться до северной границы страны, чтобы затем попытаться попасть в США.

В апреле этого года американский солдат открыл огонь по мигрантам на мексиканской границе. New York Post написала, что после бунта на одном из техасских контрольно-пропускных пунктов, произошедшего несколько недель назад, нелегалы стали более дерзкими и наглыми.

Ранее Илон Маск уличил администрацию Байдена в бездействии по преступности мигрантов.

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