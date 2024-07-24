Вертолет приступил к тушению пожара в жилом доме в Москве

Пожарная авиация приступила к тушению крупного возгорания в жилом доме, расположенном на Молодежной улице в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС Российской Федерации.

Специальный вертолет Ка-32 Московского авиационного центра осуществил два сброса воды.

В настоящее время пожар локализован на площади 2 тыс. кв. м.

До этого сообщалось, что на седьмом этаже жилого дома на Молодежной улице вспыхнул сильный пожар. Пожар с седьмого этажа перешел на балкон восьмого этажа и чердак многоэтажного дома. Площадь возгорания первоначально составила 200 кв. м.

Из подъезда самостоятельно эвакуировались около 30 жильцов.

К тушению были привлечены 150 человек и 46 единиц техники.

До этого в Москве пожар произошел на крыше Центра цифровизации образования. Местные жители сообщили о возгорании в МЧС, и к моменту появления специалистов на месте около 100 человек уже самостоятельно покинули здание.

Ранее в Москве эвакуировали людей из ТЦ «Охотный ряд» из-за пожара на парковке.