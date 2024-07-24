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В российском регионе ввели режим ЧС из-за дождевого паводка

В Партизанском округе Приморья ввели режим ЧС из-за дождевого паводка

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Shutterstock/sunakri

В Партизанском округе Приморского края ввели режим ЧС муниципального уровня в связи с дождевым паводком. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава округа Александр Степанов.

«Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Партизанском муниципальном округе», — отметил он.

Степанов рассказал о неблагоприятных погодных условиях, подъеме уровня воды в реках округа. Решение о введении режима ЧС приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Глава округа уточнил, что в Партизанском муниципальном округе начал работу оперативный штаб, который контролирует паводковую ситуацию и реагирует на угрозы для населенных пунктов.

По данным синоптиков, накануне в Приморье выпала месячная норма осадков.

23 июня в регионе объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих дождей.

Ранее в МЧС заявили о большом количестве подложных заявлений на компенсацию за паводки.

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