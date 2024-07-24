Потерявшийся в Якутии восьмилетний ребенок нашелся

Среди ночи удалось найти потерявшегося восьмилетнего мальчика в Якутии. Об этом сообщает Sakhapress.

23 июля в экстренные службы Мегино-Кангаласского района поступило сообщение о пропаже ребенка 2016 года рождения в Суола-Мельжехксинском наслеге.

Мальчик вышел из дома в 15:00 и не вернулся. Местные жители немедленно начали поиски, обследуя окрестности села и лес.

24 июля стало известно, что мальчика нашли. Он заблудился в лесу после того, как убежал от дома.

«Ребенка обнаружили в 3:15 ночи. Он провел в лесу 12 часов, был голоден и сильно напуган, но главное — он жив и здоров», — рассказали очевидцы Sakhapress.

Ребенок вышел из дома около 15:00 и исчез. В поисках начали участвовать всего через полчаса — в 15:30. В общей сложности в операции участвовали 95 человек: 65 местных жителей, 23 полицейских и 7 спасателей Службы спасения Якутии.

Мальчик был найден в лесу примерно в 2,5 километрах от места его исчезновения. Один из добровольцев услышал его плач и нашел его. Ребенок был передан родным.

Родственники потерявшегося мальчика выразили благодарность всем участникам спасательной операции.

Ранее в Северной Осетии два взрослых и 10 детей потерялись во время похода.