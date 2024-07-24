Вулкан «Безымянный» начал активизироваться: маршрут «Вокруг Толбачиков» закроют

Маршрут «Вокруг Толбачиков» в Ключевском природном парке на Камчатке закрывается из-за увеличившейся активности вулкана «Безымянный». Об этом сообщает Telegram-канал «Вулканы Камчатки».

Эксперты прогнозируют, что в течение следующего месяца ожидается мощное взрывное извержение, сопровождающееся выбросом пепла на высоту от 6 до 15 километров над уровнем моря.

Также существует риск схода селевых потоков в юго-восточном направлении на расстояние до 10 километров. Это создает угрозу для близлежащих населенных пунктов — Ключи, Козыревск и Усть-Камчатск, где может выпасть вулканический пепел.

В связи с этим дирекция парка настоятельно рекомендует воздержаться от поездок и походов в радиусе 25 километров от вулкана Безымянного.

Закрытие маршрута было принято на основании решения внеочередного заседания Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу вулканической активности.

Специалисты отмечают значительное увеличение размеров и температуры термальной аномалии над вулканом «Безымянный», согласно спутниковым данным.

Сеть природных парков «Вулканы Камчатки» и местные власти призывают жителей и туристов избегать посещения опасных районов до стабилизации ситуации.

Мониторинг вулканической активности продолжается, и актуальная информация будет оперативно предоставляться населению.

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