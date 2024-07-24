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Стало известно о переговорах об освобождении митрополита Арсения

Протоиерей Павленко заявил о переговорах об освобождении шести служителей УПЦ

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Россия ведет переговоры об освобождении наместника Свято-Успенской Святогорской лавры митрополита Арсения (Яковенко) и еще пяти представителей Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на протоиерея Андрея Павленко.

«Мы просили обменять восемь человек, пока поменяли троих», — пояснил священнослужитель.

По его словам, сейчас занимаются, чтобы вернуть еще пятерых — двух протоиереев и трех псаломщиков, которые находятся в днепровском СИЗО как госизменники. По словам отца Андрея, там же заключен и митрополит Арсений, которого планируют освободить в рамках обмена пленными.

Протоиерей Павленко обратил внимание, что заключившие владыку Арсения настроены решительно, и «никто отпускать и миловать его не собирается».

Власти Украины арестом митрополита Арсения надеются запугать жителей страны, чтобы заставить их перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ). Таким мнением поделился до этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Ранее на Украине подожгли молитвенный дом УПЦ.

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