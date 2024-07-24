Фигурант дела о теракте в «Крокусе» попытался уничтожить доказательства

Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзода по указанию организаторов пытался уничтожить доказательства до своего задержания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

По данным следствия, Юсуфзода перевел деньги соучастнику через свою банковскую карту за несколько дней до теракта, чтобы обеспечить террористам жилье. Позже, после совершения преступления, часть средств была перечислена одному из исполнителей.

Отец троих детей, гражданин Таджикистана Юсуфзода подозревается в финансировании террористов и переводе им средств для обеспечения их проживания. При этом в суде отметили, что мужчина сотрудничает со следствием и частично признал свою вину.

До этого очевидица атаки на «Крокус» заявила, что СК РФ еще не завершил допрос свидетелей.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал.

Ранее пострадавшие посетители «Крокус Сити Холла» подали коллективный иск к страховой компании «Ингосстрах».