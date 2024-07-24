Ливень вызвал наводнения в Греции

Мощный ливень вызвал наводнения на северо-востоке Греции, где 50-минутный шторм в районе города Александруполис привел к выходу ручьев из берегов, повредив дома, дороги и мосты. Об этом сообщает Афинское новостное агентство АМНА.

Дождь начался после нескольких дней жары с температурами до 40 градусов. Перед началом шторма местные власти призвали жителей воздержаться от поездок, а после ливня сообщили о последствиях.

«Мы зафиксировали повреждения мостов, дорог и зданий. Объем воды, стекающей с гор, был настолько велик, что угрожал подъемом уровня реки, протекающей через город, поэтому мы приостановили движение на два часа», — рассказал заместитель мэра Александруполиса по вопросам социальной солидарности, спорта и гражданской защиты Илиас Дастеридис.

По его словам, серьезные проблемы возникли на дорогах Макри — Дикелла и Александруполис — Кирки. Центральный водопровод поселка Дикелла получил значительные повреждения из-за смещения трубы, но подача воды не была прекращена. Мосты нуждаются в ремонте.

«Стоит отметить, что буквально накануне генеральный секретарь по гражданской защите Василис Папагеоргиу объявил в муниципалитете Александруполиса чрезвычайную ситуацию для решения проблем, связанных с нехваткой воды. ЧС будет действовать в течение месяца, до 22 августа 2024 года», — сообщило агентство.

Прошлый год в Греции оказался засушливым, с недостатком осадков осенью и зимой. На многих островах ощущается нехватка воды, особенно в разгар туристического сезона. Проблемы с водоснабжением также затрагивают большую часть восточной материковой Греции. Ученые предупреждают о риске опустынивания некоторых регионов страны из-за продолжающейся засухи.

Ранее в Приморском крае из-за ливня начали эвакуировать воспитанников лагеря «Наши гости-3».