Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ливень вызвал наводнения в Греции

Сильный дождь вызвал наводнения на северо-востоке Греции

close
100%
YouTube

Мощный ливень вызвал наводнения на северо-востоке Греции, где 50-минутный шторм в районе города Александруполис привел к выходу ручьев из берегов, повредив дома, дороги и мосты. Об этом сообщает Афинское новостное агентство АМНА.

Дождь начался после нескольких дней жары с температурами до 40 градусов. Перед началом шторма местные власти призвали жителей воздержаться от поездок, а после ливня сообщили о последствиях.

«Мы зафиксировали повреждения мостов, дорог и зданий. Объем воды, стекающей с гор, был настолько велик, что угрожал подъемом уровня реки, протекающей через город, поэтому мы приостановили движение на два часа», — рассказал заместитель мэра Александруполиса по вопросам социальной солидарности, спорта и гражданской защиты Илиас Дастеридис.

По его словам, серьезные проблемы возникли на дорогах Макри — Дикелла и Александруполис — Кирки. Центральный водопровод поселка Дикелла получил значительные повреждения из-за смещения трубы, но подача воды не была прекращена. Мосты нуждаются в ремонте.

«Стоит отметить, что буквально накануне генеральный секретарь по гражданской защите Василис Папагеоргиу объявил в муниципалитете Александруполиса чрезвычайную ситуацию для решения проблем, связанных с нехваткой воды. ЧС будет действовать в течение месяца, до 22 августа 2024 года», — сообщило агентство.

Прошлый год в Греции оказался засушливым, с недостатком осадков осенью и зимой. На многих островах ощущается нехватка воды, особенно в разгар туристического сезона. Проблемы с водоснабжением также затрагивают большую часть восточной материковой Греции. Ученые предупреждают о риске опустынивания некоторых регионов страны из-за продолжающейся засухи.

Ранее в Приморском крае из-за ливня начали эвакуировать воспитанников лагеря «Наши гости-3».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами