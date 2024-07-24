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Суд отменил приговор объявленному в розыск режиссеру Вырыпаеву

Мосгорсуд отменил приговор режиссеру Вырыпаеву, осужденному за фейки о ВС РФ

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Апелляция отменила заочный приговор по делу о фейках о Вооруженных силах РФ в отношении режиссера Ивана Вырыпаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Приговор <…> направлен в суд для повторного рассмотрения», — отметили в судебной инстанции, уточнив, что
решение об отмене приговора приняли в связи с нарушениями при рассмотрении дела в районном суде.

В середине декабря 2023 года Басманный суд в Москве заочно приговорил режиссера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за фейки о Вооруженных силах РФ и о спецоперации на Украине.

Иван Вырыпаев — бывший руководитель театра «Практика», автор фильмов «Кислород», «Эйфория», сборника новелл «Танец Дели», основатель продюсерской компании WEDA в Польше, в мае 2022 года объявил, что отказался от российского гражданства и получил польское. Сейчас он живет не в России.

Ранее спектакль по пьесе Вырыпаева сняли с показа в Брянске.

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