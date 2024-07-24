В Россию завезут бразильское просекко и игристое из Индии

Из-за высоких ввозных пошлин на вино из «недружественных» стран и ожиданием их повышения российские импортеры начали рассматривать альтернативные рынки закупок. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, компании уже приступили к тестированию импорта алкогольной продукции из Бразилии и Индии. На очереди также — Сербия, Тунис и Алжир.

В частности, импортер вина «Моро» этим летом получил декларации о соответствии на поставки более 30,2 тыс. бутылок бразильского игристого «Салтон Просекко Розе» и «Салтон Просекко».

Руководитель WineRetail Александр Ставцев напомнил, что вина из Бразилии в Россию ранее уже поставлялись, но их продажи оказались не очень успешными. Хотя в целом эта латиноамериканская страна считается крупным поставщиком игристых, в отличие от Аргентины и Чили.

Накануне стало известно, что Россия нарастила закупки импортного алкоголя. Между тем экспорт российской алкогольной продукции продолжает снижаться.

Ранее в Роскачестве сообщили об удвоении продаж игристого вина в 2024 году.